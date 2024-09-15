الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى السودان

وصول سفينة مصرية
وصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى دولة السودان

وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة الإمداد ( أبو سمبل – 2 ) التابعة للقوات البحرية المصرية محمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر، وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجًا بدولة السودان الشقيق والذي تعاني الولاية الشمالية فيه من أضرار السيول.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين. 

ويأتى ذلك انطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم فى مختلف المحن والأزمات. 

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