وزير الخارجية يلتقي عددا من ممثلي الجالية المصرية في روسيا (صور)

زار د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ١٥ سبتمبر مقر السفارة المصرية في موسكو، والتقى في اليوم الأول من زيارته بجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية والمكاتب الفنية.

كما التقى عددا من ممثلي الجالية المصرية في روسيا الاتحادية على هامش الزيارة التي يقوم بها للعاصمة الروسية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية في روسيا التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ويأتي هذا الالتزام على رأس أولويات وزارة الخارجية.

واستعرض خلال اللقاء رؤية السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحًا الأهمية الكبيرة التي يتم إيلائها بوزارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية.

واستمع الوزير في هذا الإطار إلى أفكار ممثلي الجالية ورؤاهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى دورهم المهم فى تعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية وَّجه خلال لقائه بأعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الفنية بأهمية إيلاء أقصى درجات العناية لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة.

