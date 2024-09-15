الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي عددا من ممثلي الجالية المصرية في روسيا (صور)

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية فى روسيا، فيتو

زار د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ١٥ سبتمبر مقر السفارة المصرية في موسكو، والتقى في اليوم الأول من زيارته بجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية والمكاتب الفنية. 

كما التقى عددا من ممثلي الجالية المصرية في روسيا الاتحادية على هامش الزيارة التي يقوم بها للعاصمة الروسية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية في روسيا التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ويأتي هذا الالتزام على رأس أولويات وزارة الخارجية. 

واستعرض خلال اللقاء رؤية السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحًا الأهمية الكبيرة التي يتم إيلائها بوزارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية. 

واستمع الوزير في هذا الإطار إلى أفكار ممثلي الجالية ورؤاهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى دورهم المهم فى تعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية وَّجه خلال لقائه بأعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الفنية بأهمية إيلاء أقصى درجات العناية لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة.
 

وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا لتعزيز التعاون الثنائي

لتعزيز العلاقات بين البلدين، وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره بحكومة بنجلاديش المؤقتة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روسيا الجالية المصرية في روسيا مصر وروسيا

مواد متعلقة

لتعزيز العلاقات بين البلدين، وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره بحكومة بنجلاديش المؤقتة

وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا لتعزيز التعاون الثنائي

عبد العاطي يناقش مع وزيري التنمية المحلية والإسكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام موريتانيا

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

شروط التقديم على شقق جنة مصر بنظام الحجز الفوري

ads

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بوجود مشاكل عائلية

رد مفحم من إمام جامع عمرو بن العاص على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية