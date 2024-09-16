محافظ شمال سيناء يلتقي المرضى الفلسطينيين ببئر العبد
التقي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم بالنادي الرياضي ببئر العبد.
وأكد المحافظ على اهتمام محافظة شمال سيناء بالمرضى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار المحافظ إلى أن النادي الرياضي ببئر العبد إستقبل منذ ديسمبر الماضي عدد 448 فلسطينيًا من المرضى الفلسطينيين بعد انتهاء فترة علاجهم ومرافقيهم.
وقرأ المحافظ الفاتحة على أرواح الشهداء متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.