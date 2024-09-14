صحة شمال سيناء تعلن تشغيل النقطة الطبية بحي الكرامة فى العريش
قامت مديرية الصحة بتشغيل النقطة الطبية في حي الكرامة بمدينة العريش تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.
تشغيل النقطة الطبية في حي الكرامة بمدينة العريش
وأكد المحافظ أن النقطة الطبية ستعمل ثلاثة أيام في الأسبوع للكشف على المواطنين وصرف العلاج اللازم، لحين تشغيل الوحدة الصحية.
يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بشمال سيناء.
من ناحيه اخرى تم تخصيص حصة من الخبز لحي الكرامة لحين افتتاح المخبز، بجانب إنارة المدخل الرئيسي الخاص بالحي وحفر بئري مياه.
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