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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاء مستشفى ودار مناسبات برمانة (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

 تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنشاء مستشفى الطوارئ ودار المناسبات في قرية رمانة، وذلك خلال جولة تفقدية بمركز بئر العبد.

 

محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاء مستشفى ودار مناسبات برمانة 

وأكد المحافظ، خلال لقاء جماهيري بالمواطنين في قرية رمانه، أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية كبيرة بشمال سيناء، لافتًا إلى أن نظرة القيادة السياسية لسيناء مختلفة عن العقود الماضية.


وأكد المحافظ علي العمل علي محورين أحدهما الاقتصاد والذي يعد توجه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، معلنًا عن قيام الجهاز التنفيذي بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتسيير حياتهم اليومية.


من جانبهم وجه مشايخ وعواقل وشباب قبيلة الاخارسة الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي الجهود المبذولة منذ توليه مهام منصبه.


تأتي الجولة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها المحافظ إلي مختلف مراكز ومدن المحافظة لتفقد المشروعات ولقاء المواطنين والتعرف على المطالب والاحتياجات الخاصة بهم.

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