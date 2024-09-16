تدشين مبادرة قريتي جميلة بكفر الأمير بالدقهلية اليوم

تشهد قرية كفر الأمير مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية اليوم، تدشين مبادرة " قريتي نظيفة " بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم.

تدشين مبادرة “ قريتي نظيفة”

ودشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مبادرة "المنصورة جميلة بشبابها"، والتي تهدف إلى نشر الوعي وتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شوارع وميادين مدينة المنصورة وزراعة الأشجار ودهان الأرصفة وتزيين أكشاك الكهرباء والاتصالات والغاز بالرسومات الفنية، والتي شارك فيها أكثر من 400 شاب وفتاة من شباب المنصورة.

انطلاق مبادرة المنصورة جميلة

شارك فيها أكثر من 400 شاب، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عماد عبدالله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان سماحة منسق عام المبادرة.



وأشار " المحافظ " إلى أن رئيس الجمهورية أمر باستغلال الموارد البشرية وفي الطليعة الشباب من أجل الارتقاء بوطننا الغالي مصر، من خلال المشاركة المجتمعية في تطوير وبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتوظيف هذه الموارد البشرية بشكل صحيح.

أهنئ شعب الدقهلية بشبابه الواعي الوطني



وقال " مرزوق ": أهنئ شعب الدقهلية بشبابه الواعي الوطني الحريص علي الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لمحافظته من خلال سعيه وإصراره علي تنفيذ هذه المبادرة من أجل نظافة وتجميل شوارع وميادين مدينة المنصورة.



وأكد " المحافظ " أن هذه صورة مشرفة لمصر يتصدرها شباب الدقهلية متمثلا في أبناء مدينة المنصورة للانطلاق علي أرض الواقع لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة الهوية البصرية للمحافظة وستكون هذه المبادرة مثلًا يحتذى به في كافة المحافظات.



وأشار مرزو ق " إلى أن هذه المبادرة هي بداية الانطلاق لكل شباب الدقهلية من أجل المشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مبادرات كثيرة سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد " المحافظ " أن العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية أحد أهم عناصر نجاح منظومة البيئة بالمحافظة وتحسين الصورة البصرية، لأن النجاح لن يتحقق بشكل فردي ولن يتحقق بدون التعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.



كما قال المحافظ إن الشباب هم الذراع الأيمن للمحافظة في نشر الوعي لدى المواطنين من أجل الحفاظ على النظافة العامة للشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن عليهم عبء كبيرا خلال المرحلة المقبلة للمشاركة في العديد من المبادرات.



وأيضا أكد " المحافظ " على أن شباب الدقهلية شريك أساسي مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في تنمية وتطوير المحافظة وقادر علي التغيير من خلال العمل التطوعي ونشر الوعي والثقافة لدى المواطنين من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.



وأكد " مرزوق " أن العمل الإيجابي والجماعي هو سر التقدم والرقي للأمم والشعوب لأن من خلاله تعلو مصلحة الوطن فوق أي شئ، لأن العمل الجماعي يؤدي إلي تعزيز العلاقات الإنسانية بين المواطنين ونشر المحبة والتآخي مما يعود بالخير علي الوطن، موضحا أن العمل في النظافة هو شرف لكل مواطن مصري وتقديري واحترامي لكل عامل نظافة في مصر يعمل بكل جهد وتعب ويتحمل العمل الشاق في منظومة النظافة من أجل بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.



وصرح " مرزوق " بأن من أهم المحاور الأساسية للدولة هو ملف النظافة والحفاظ على البيئة من أجل بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة صحية وآمنة، مشيرًا إلي أن هناك خطوات جادة من الدولة لتطوير هذا الملف.



وأشار " المحافظ " أيضًا الي أن المنصوره هي عروس النيل وعاصمة مصر الطبية ومدينة الثقافة والعلوم والمعرفة ولن نتوانى لحظة حتى تعود لسابق عهدها من خلال إعادة تطوير كافة شوارعها وميادينها ومعالمها.



وأكد:" نسخر كل إمكانياتنا وأوقاتنا في تحقيق تقدم حقيقي علي أرض الواقع لعودة المنصورة عروسا للنيل من خلال التعاون مع كافة مؤسسة الدولة والمجتمع المدني.

وأعرب " المحافظ " عن شكره وتقديره للدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية المتبني الأول للمبادرات الشبابية بالمحافظة التي تخدم المواطنين حلقة الوصل بين المحافظة وجامعة المنصورة والذي لا يتوانى في خدمة محافظته بشتي الطرق.