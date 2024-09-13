محافظ الدقهلية يعتمد نتائج تقييم المشروعات الخضراء الذكية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتائج تقييم المشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة طبقا للمعايير المنظمة للمسابقة فى الـ 6 فئات بعد انتهاء اللجنة التنفيذية المختصة من أعمال التقييم والتي استمرت على مدار أسبوع.

اختيار المشروعات الفائزة للمشاركة فى مؤتمر المناخ Cop 29



وقال مرزوق: خالص تهاني القلبية لأصحاب المشروعات الفائزة في المسابقة بالدقهلية والتي سيتم عرضها على اللجنة العليا، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة للمشاركة فى مؤتمر المناخ ( Cop 29 ) والذى سيعقد بدولة أذربيجان.

وصرح المحافظ بأنه سيتم إقامة حفلة تكريم لأصحاب المشروعات الفائزة بمحافظات الدقهلية ودمياط والشرقيه يوم 23 سبتمر بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور محافظ دمياط ومحافظ الشرقية.



تقييم المشروعات الخضراء الذكية

وثمن المحافظ جهود اللجنة التنفيذية المختصة بالدقهلية لمراجعة وتقييم المشروعات الخضراء الذكية واختيار الأفضل منها لعرضها على اللجنة العليا لاختيار الأفضل منهم لتمثيل مصر في مؤتمر المناخ Cop 29.



جاء ذلك بحضور كل من محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتورة داليا البيلى والدكتور حسام الدين يسرى ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حامد عطية ممثل وزارة الاتصالات، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة أسماء العوضي ممثلة المجلس القومي للمرأة، وممثلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم (الدكتورة منال البكرى - الدكتورة نورا حسن - الدكتور محمد بيومى - والدكتورة سلوى ابو الخير - والدكتور مجدى محفوظ - والدكتور عمرو عبد الرازق)، وممثلى جهاز شئون البيئة بالدقهلية وهم (جيولوجي إيمان زاهر - كيميائي عبير الدسوقي)، والدكتورة هدير فريد مدير التخطيط والدعم الفني لوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول وأفكار ابتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للمشروعات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي وذلك لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال المرحلة الأولي والثانية، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ