«مراقبة الأغذية» توصى بإغلاق 77 منشأة بدون ترخيص في الدقهلية

كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 264 منشأة.

وتبين من حملات صحة الدقهلية أن 77 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير 195 محضرا، وسحب 158 عينة

وأوضح مدكور، أن الحملات قد تمكنت من تحرير 195 محضرا، وسحب 158 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم إعدام 1354 كجم من أغذية متنوعة، و315 لترًا من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.

ضبط منتجات غير صالحة

وفى سياق متصل قام مكتب مراقبة الأغذية بالمطرية بضبط كمية قدرها ١٥٠ كجم من منتجات دجاج غير صالحة للاستهلاك وتم تحرير محضر جنحة "غش اغذية" واستكمال جميع الاجراءات القانونية.

استمرار الحملات لمحاربة الفاسدين

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.