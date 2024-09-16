رئيس جامعة المنصورة: حريصون على الملتقيات الطلابية لتنمية قدراتهم وتحقيق التواصل

شارك وفد جامعة المنصورة الجديدة في "ميت أب استارتب جرايند المنصورة" بجامعة المنصورة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة على الوفد المشارك، برئاسة الدكتور سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة بالجامعة،و عدد من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة و" بدعوة كريمة من الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفي إطار أنشطة تحالف جامعات اقليم الدلتا وتحقيقا لمبدأ التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعية والبحثية وقطاع الأعمال لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ونظمت جامعة المنصورة حدث " ميت أب استارتب جرايند المنصورة " بمشاركة جامعات تحالف اقليم الدلتا بحضور عدد من رجال الأعمال ومؤسسين الشركات.

الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان والدولة معًا

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، أنه في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التي تستهدف بناء الإنسان والدولة معًا، لتصبح الثقة في الشباب كبيرة، تحرص جامعة المنصورة الجديدة على مشاركة أبنائها الطلاب في مختلف اللقاءات والملتقيات الطلابية من أجل تنمية قدراتهم وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعات المختلفة، وإعداد جيل جديد من شباب الجمهورية الجديدة متدرب على التحديات والصعوبات مُسلحًا بالخبرات والتجارب.

دعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنصورة

وشارك بالحدث طلاب وأعضاء من جامعات المنصورة ودمياط والمنوفية والمنصورة الجديدة والدلتا وسمنود التكنولوجية واقيمت الفعاليات في مبنى Creativa المخصص لدعم الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنصورة، واشتملت على مناقشة موضوعات كريادة الأعمال والستارت ابس (الشركات الناشئة).

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