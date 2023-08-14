الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

حالات القيء الخطر عند الأطفال، احذري هذه الأعراض

حالات القيء الخطر
حالات القيء الخطر عند الأطفال، فيتو

القيء عند الأطفال أو ما يعرف بالقشد من المشكلات الشائعة بين الأطفال الرضع وحديثي الولادة، وهو أمر طبيعي ولكن إذا حدث بكثرة قد يكون هناك مشكلة.

وتنزعج الأمهات كثيرا من كثرة القشد خوفا من أن يؤثر ذلك على غذاء الطفل ولا يفيده بالرضاعة، ولكن هناك حد معين له يجب على الأمهات أن تميزها.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن القيء أو الارتجاع عند الأطفال طبيعي في الأطفال الرضع ويمكن أن يحدث بعد كل رضعة ومرات تكون كمية كبيرة تتعدى الـ 30 مل، و80% من الأطفال يتحسنون بعد إتمامهم 6 أشهر من عمرهم وأطفال تستمر معهم لعمر عام.

Advertisements

أعراض طبيعية عند إرتجاع الطفل عقب الرضاعة 

وأضاف شبيب، أن هناك أعراض عند القيء أو الارتجاع عند الأطفال تطمئن الأم بأن الطفل لا يعانى من أى مشكلة مرضية، منها:-

  • أن يكون الطفل طبيعي جدا ويشعر براحة بعد القئ.
  • يمكن أن يبكي الطفل بكاء الجوع فى بعض الأحيان
  • يزيد الطفل في الوزن حسب عمره.

أعراض يجب الانتباه لها عند قيء الطفل 

وتابع، أن هناك أعراض أخرى تعتبر مشكلة وأن الطفل يحتاج فحوصات وصور سواء صورة تلفزيونية أو صورة ملونة للمريء، ومن هذه الأعراض:-

  • ضعف في النمو الجسدي وعدم كسب الوزن.
  • التهاب قصيبات متكرر أو التهاب رئوي.
  • انقطاع النفس بشكل متكرر حتى لو بدون قيء.
  • استمرار هذه المشكلة بعد عمر السنة.

 

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن الطفل دائما يحتاج لمتابعة من طبيب الأطفال بشكل مستمر ليتأكد من وزنه وطوله ونشاطه حتى لا يصاب بالجفاف.

خطوات العناية بالطفل الرضيع 

ويجب على الأم أن تهتم بالطفل الرضيع من حيث المواظبة على مواعيد الرضاعة وكذلك الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبللت، مع مراعاة رضاعة الطفل فى الأوضاع الصحيحة حتى لا يصاب بالمغص، ومع إتمام الطفل 6 أشهر من عمره، يجب إدخال الخضروات والفاكهة الطازجة له، ثم إدخال الطعام الصلب له ومع إتمام الطفل عام يتم تقديم جميع الأطعمة له بما فى ذلك القليل من الملح والسكر مع اللبن الحليب العادي.

أهمية الرضاعة الطبيعية لطفلك

وتعتبر الرضاعة الطبيعية الأفضل للأطفال فهي تكسبهم مناعة قوية وتحافظ على نموهم بشكل صحى، وفى حالة الشعور بأن لبن الثدي قليل يجب تناول المكملات التي تدر لبن الثدي والإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر الطبيعية، والتغذية الجيدة للأم والإكثار من الرضاعة.

txt

اعرفى نوع إصابة طفلك من لون المخاط الموجود بالانف

txt

خطوات تساعدك في وقف بكاء طفلك حديث الولادة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

القشد عند الأطفال القيء عند الأطفال الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

مواد متعلقة

أكلات مهمة تساعد في زيادة طول طفلك القصير

خطوات تساعدك فى تأهيل طفلك لتقبل دخول المدرسة لأول مرة (فيديو)

8 نصائح واظبى عليها مع طفلك الرضيع فى الطقس الحار

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

بشرى لطلاب علمي رياضة بشأن تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية

مندوب الفيفا يهدد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة، أزمة عنيفة تضرب معسكر الحكام اليوم

الأهلي يستعد لإصدار بيان رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 14-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

المزيد

انفوجراف

صاحب القاضية ممكن.. مشوار أفشة مع الأهلي بعد تجديد عقده 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية