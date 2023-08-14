حالات القيء الخطر عند الأطفال، احذري هذه الأعراض

القيء عند الأطفال أو ما يعرف بالقشد من المشكلات الشائعة بين الأطفال الرضع وحديثي الولادة، وهو أمر طبيعي ولكن إذا حدث بكثرة قد يكون هناك مشكلة.

وتنزعج الأمهات كثيرا من كثرة القشد خوفا من أن يؤثر ذلك على غذاء الطفل ولا يفيده بالرضاعة، ولكن هناك حد معين له يجب على الأمهات أن تميزها.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن القيء أو الارتجاع عند الأطفال طبيعي في الأطفال الرضع ويمكن أن يحدث بعد كل رضعة ومرات تكون كمية كبيرة تتعدى الـ 30 مل، و80% من الأطفال يتحسنون بعد إتمامهم 6 أشهر من عمرهم وأطفال تستمر معهم لعمر عام.

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أعراض طبيعية عند إرتجاع الطفل عقب الرضاعة

وأضاف شبيب، أن هناك أعراض عند القيء أو الارتجاع عند الأطفال تطمئن الأم بأن الطفل لا يعانى من أى مشكلة مرضية، منها:-

أن يكون الطفل طبيعي جدا ويشعر براحة بعد القئ.

يمكن أن يبكي الطفل بكاء الجوع فى بعض الأحيان

يزيد الطفل في الوزن حسب عمره.

أعراض يجب الانتباه لها عند قيء الطفل

وتابع، أن هناك أعراض أخرى تعتبر مشكلة وأن الطفل يحتاج فحوصات وصور سواء صورة تلفزيونية أو صورة ملونة للمريء، ومن هذه الأعراض:-

ضعف في النمو الجسدي وعدم كسب الوزن.

التهاب قصيبات متكرر أو التهاب رئوي.

انقطاع النفس بشكل متكرر حتى لو بدون قيء.

استمرار هذه المشكلة بعد عمر السنة.

وأوضح استشاري طب الأطفال، أن الطفل دائما يحتاج لمتابعة من طبيب الأطفال بشكل مستمر ليتأكد من وزنه وطوله ونشاطه حتى لا يصاب بالجفاف.

خطوات العناية بالطفل الرضيع

ويجب على الأم أن تهتم بالطفل الرضيع من حيث المواظبة على مواعيد الرضاعة وكذلك الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبللت، مع مراعاة رضاعة الطفل فى الأوضاع الصحيحة حتى لا يصاب بالمغص، ومع إتمام الطفل 6 أشهر من عمره، يجب إدخال الخضروات والفاكهة الطازجة له، ثم إدخال الطعام الصلب له ومع إتمام الطفل عام يتم تقديم جميع الأطعمة له بما فى ذلك القليل من الملح والسكر مع اللبن الحليب العادي.

أهمية الرضاعة الطبيعية لطفلك

وتعتبر الرضاعة الطبيعية الأفضل للأطفال فهي تكسبهم مناعة قوية وتحافظ على نموهم بشكل صحى، وفى حالة الشعور بأن لبن الثدي قليل يجب تناول المكملات التي تدر لبن الثدي والإكثار من شرب الماء والسوائل والعصائر الطبيعية، والتغذية الجيدة للأم والإكثار من الرضاعة.