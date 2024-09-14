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محافظات

الموجة الـ23، إزالة 212 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة ببني سويف

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. 

تواصل حملات استرداد أراضي الدولة ببني سويف

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود الحكومية المكثفة لحماية حقوق الدولة واستعادة أملاكها، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة لأملاك الدولة، فقد تم إزالة 212 حالة تعدٍ حتى الآن، منها 84 حالة بناء مخالف على مساحة 1871 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة، و128 حالة تعدٍ على مساحة 6 أفدنة و17 قيراطًا من الأراضي الزراعية الخاصة، وذلك بعد مرور أسبوعين على بدء المرحلة الحالية التي انطلقت في 31 أغسطس الماضي، بالتعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ 23 من حملات إزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى من 6 إلى 26 يوليو، تلتها المرحلة الثانية من 3 إلى 23 أغسطس، حيث تمت إزالة 514 حالة تعدٍ خلال المرحلتين، وتستمر المرحلة الثالثة الحالية حتى 20 سبتمبر الجاري.

ضعف المياه عن مركزي إهناسيا وناصر ببني سويف

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ بني سويف، أنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة، مما يترتب عليه ضعف المياه عن مركز ومدينة إهناسيا وقريتي المعصرة وقاي، بجانب مطار دنديل وقرية الحمام بمركز ناصر، وذلك اعتبارا من 8 صباح غد الأحد 15 سبتمبر وحتى الـ6 مساء الاثنين 16 من نفس الشهر.

 

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال الصيانة الدورية لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

ضعف المياه عن بعض مراكز بني سويف لهذا السبب

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