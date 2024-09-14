محافظ بني سويف يقيل رئيس الوحدة الصحية بعد سقوط طفل بإحدى البيارات

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، إثر سقوطه بإحدى بيارات الصرف الصحي داخل وحدة صحية بـ محافظة بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

قرارات عاجلة لمحافظ بني سويف في وفاة طفل داخل وحدة صحية

ومن جانبه قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إقالة مدير الوحدة الصحية بصفط راشين مركز ببا، على إثر حادثة سقوط طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في إحدى بيارات الصرف الصحي داخل سور الوحدة الصحية مما أدى لوفاة الطفل.

كما أحال محافظ بني سويف كلا من مدير الإدارة الصحية بببا ومدير الرعاية الأساسية للتحقيق من خلال الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد أوجه القصور في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

فحص ميداني لوحدة صحية عقب وفاة طفل ببيارة صرف

وأفادت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه بالتوازي مع الإجراءات التي كلف بها محافظ بني سويف، أنها وجهت بإجراءات تصحيحية عاجلة، حيث تم تكليف الصحة والسلامة المهنية والشئون الإدارية بالمديرية بالبدء من اليوم بإجراء فحص ميداني شامل لجميع المنشآت الصحية "وحدات صحية ومستشفيات مركزية" على مستوى الإدارات الصحية لمراجعة كل ما يتعلق بتطبيق إجراءات السلامة لمقدمي ومتلقى الخدمة.

وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة بمركز إهناسيا بني سويف

وفي سياق آخر، شّيع أهالي مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، جثمان شاب "لاعب كمال أجسام" فى العقد الرابع من العمر، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بعد أن توقع وفاته قريبًا، ونشر منشورًا على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قال فيه: "اللهم إني أسألك الجنة فلا تحرمني من سؤالي".

وسادت حالة من الحزن بـ مركز إهناسيا المدينة، على وفاة الشاب "حسن شحاتة حسن" أبن قرية النويرة، وشارك المئات من أهالي المركز في أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية، وتشييع جثمان الشاب الفقيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته بقرية حاجر بني سليمان، بمركز بني سويف.