جوائز الإيمي، هيرويوكي سانادا وآنا سواي أفضل ممثلين في مسلسل درامي

فاز الممثل هيرويوكي سانادا، بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي، عن أدائه في مسلسل Shōgun، كما فازت زميلته في نفس المسلسل، آنا سواي، بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.