القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي في نسختها الـ76 (صور)

أسدل الستار منذ قليل، على النسخة الـ 76، لحفل توزيع جوائز الإيمي، والذي أعلن فيها أسماء الفائزين، والتي جاءت كالتالي:ـ

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي في نسختها الـ 76

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

إيبون موس باتراش، مسلسل The Bear

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

بيلي كرودوب، مسلسل The Morning Show

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

جيريمي ألين وايت، مسلسل The Bear

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

ليزا كولونزاياس، مسلسل The Bear

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

إليزابيث ديبيكي، مسلسل The Crown

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

جين سمارت، مسلسل Hacks

أفضل برنامج مسابقات الواقع

The Traitors

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

جيسيكا جانينغ، المسلسل القصير Baby Reindeer

أفضل مخرج في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

ستيفين زيليان، المسلسل القصير Ripley

أفضل كتابة في مسلسل كوميدي

Hacks، عن الحلقة التي كانت بعنوان "Bulletproof"

أفضل برنامج توك شو

The Daily Show

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

لامورن موريس، عن مسلسل Fargo

أفضل كتابة في مسلسل درامي

مسلسل Slow Horses، بموسمه الثالث، عن حلقة بعنوان "Negotiating With Tigers".

أفضل كتابة في مسلسل قصير

ريتشارد جاد، عن مسلسل Baby Reindeer

أفضل إخراج في مسلسل كوميدي

كريستوفر ستور، عن إخراجه حلقة "Fishes"، من مسلسل The Bear، بموسمه الثاني.

أفضل إخراج في مسلسل درامي

فريدريك أوه توي، عن إخراجه حلقة بعنوان "Crimson Sky"، من مسلسل Shōgun.

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

ريتشارد جاد، المسلسل القصير Baby Reindeer

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

جودي فوستر، مسلسل True Detective: Night Country.

أفضل مسلسل قصير

Baby Reindeer

أفضل ممثل في مسلسل درامي

هيرويوكي سانادا، عن أدائه في مسلسل Shōgun

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

آنا سواي، عن أدائها في مسلسل Shōgun

أفضل مسلسل درامي

Shōgun

أفضل مسلسل كوميدي

Hacks، الموسم الثالث

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وشهدت ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي شهدت حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.