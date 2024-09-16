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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي في نسختها الـ76 (صور)

الإيمي، فيتو
الإيمي، فيتو

أسدل الستار منذ قليل، على النسخة الـ 76، لحفل توزيع جوائز الإيمي، والذي أعلن فيها أسماء الفائزين، والتي جاءت كالتالي:ـ

 القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي في نسختها الـ 76

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

 إيبون موس باتراش، مسلسل The Bear

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أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي 

 بيلي كرودوب، مسلسل The Morning Show

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أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

 جيريمي ألين وايت، مسلسل The Bear 

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أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

 ليزا كولونزاياس، مسلسل The Bear

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أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

 إليزابيث ديبيكي، مسلسل  The Crown 

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أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

جين سمارت، مسلسل Hacks 

 

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أفضل برنامج مسابقات الواقع 

The Traitors

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أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

 جيسيكا جانينغ، المسلسل القصير Baby Reindeer

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أفضل مخرج في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني 

 ستيفين زيليان، المسلسل القصير  Ripley

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أفضل كتابة في مسلسل كوميدي 

Hacks، عن الحلقة التي كانت بعنوان "Bulletproof"

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أفضل برنامج توك شو

The Daily Show  

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أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

 لامورن موريس، عن مسلسل Fargo 

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أفضل كتابة في مسلسل درامي

مسلسل Slow Horses، بموسمه الثالث، عن حلقة بعنوان "Negotiating With Tigers".

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أفضل كتابة في مسلسل قصير 

ريتشارد جاد، عن مسلسل Baby Reindeer

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أفضل إخراج في مسلسل كوميدي

كريستوفر ستور، عن إخراجه حلقة "Fishes"، من مسلسل The Bear، بموسمه الثاني.

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أفضل إخراج في مسلسل درامي

فريدريك أوه توي، عن إخراجه حلقة بعنوان "Crimson Sky"، من مسلسل Shōgun.

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أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

 ريتشارد جاد، المسلسل القصير Baby Reindeer 

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أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

جودي فوستر، مسلسل True Detective: Night Country.

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أفضل مسلسل قصير 

 Baby Reindeer 

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أفضل ممثل في مسلسل درامي

هيرويوكي سانادا، عن أدائه في مسلسل Shōgun 

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أفضل ممثلة في مسلسل درامي

 آنا سواي، عن أدائها في مسلسل Shōgun 

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أفضل مسلسل درامي

Shōgun 

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أفضل مسلسل كوميدي

 Hacks، الموسم الثالث

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حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وشهدت ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي شهدت حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم. 

جوائز الإيمي، جيريمي ألين وايت يفوز بأفضل ممثل في مسلسل كوميدي

جوائز الإيمي، بيلي كرودوب أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

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BEAR الايمي اسماء مرشحي الايمي الإيمي الإيمي ٧٦ الأكثر ترشيحا لجوائز الإيمي

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