القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي في نسختها الـ76 (صور)
أسدل الستار منذ قليل، على النسخة الـ 76، لحفل توزيع جوائز الإيمي، والذي أعلن فيها أسماء الفائزين، والتي جاءت كالتالي:ـ
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي في نسختها الـ 76
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
إيبون موس باتراش، مسلسل The Bear
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي
بيلي كرودوب، مسلسل The Morning Show
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
جيريمي ألين وايت، مسلسل The Bear
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي
ليزا كولونزاياس، مسلسل The Bear
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي
إليزابيث ديبيكي، مسلسل The Crown
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
جين سمارت، مسلسل Hacks
أفضل برنامج مسابقات الواقع
The Traitors
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني
جيسيكا جانينغ، المسلسل القصير Baby Reindeer
أفضل مخرج في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني
ستيفين زيليان، المسلسل القصير Ripley
أفضل كتابة في مسلسل كوميدي
Hacks، عن الحلقة التي كانت بعنوان "Bulletproof"
أفضل برنامج توك شو
The Daily Show
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني
لامورن موريس، عن مسلسل Fargo
أفضل كتابة في مسلسل درامي
مسلسل Slow Horses، بموسمه الثالث، عن حلقة بعنوان "Negotiating With Tigers".
أفضل كتابة في مسلسل قصير
ريتشارد جاد، عن مسلسل Baby Reindeer
أفضل إخراج في مسلسل كوميدي
كريستوفر ستور، عن إخراجه حلقة "Fishes"، من مسلسل The Bear، بموسمه الثاني.
أفضل إخراج في مسلسل درامي
فريدريك أوه توي، عن إخراجه حلقة بعنوان "Crimson Sky"، من مسلسل Shōgun.
أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني
ريتشارد جاد، المسلسل القصير Baby Reindeer
أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني
جودي فوستر، مسلسل True Detective: Night Country.
أفضل مسلسل قصير
Baby Reindeer
أفضل ممثل في مسلسل درامي
هيرويوكي سانادا، عن أدائه في مسلسل Shōgun
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
آنا سواي، عن أدائها في مسلسل Shōgun
أفضل مسلسل درامي
Shōgun
أفضل مسلسل كوميدي
Hacks، الموسم الثالث
حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76
وشهدت ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي شهدت حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.
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