جوائز الإيمي، لامورن موريس أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني
حصد جائزة الإيمي، لأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، الممثل الأسمر، لامورن موريس، وذلك عن أدائه في مسلسل Fargo.
حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76
وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.
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