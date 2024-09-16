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رياضة

رد فعل مبابي بعد تأكد إصابة نجم ريال مدريد

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، دخل في حالة من الحزن بسبب إصابة أحد اللاعبين البارزين في صفوف الملكي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مبابي كان الشخص الأكثر تأثرا بإصابة إبراهيم دياز نجم الريال خلال مواجهة ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الليجا.

صدمة مبابي 

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مبابي شعر بحزن شديد عقب تأكيد إصابة صديقه دياز ومدة غيابه، لدرجة أنه كاد أن يبكي.


وأوضحت أن مبابي أهدى هدفه في شباك ريال سوسيداد من ركلة جزاء إلى دياز، من أجل دعمه في الموقف الصعب.

وأصيب دياز بتمزق في عضلة الفخذ وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ويعتقد أن الإصابة تفاقمت أكثر بسبب عدم توقف المغربي عن اللعب فور شعوره بالانزعاج.

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