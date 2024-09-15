الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

تفاصيل إصابة إبراهيم دياز بعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، خلال الانتصار بثنائية نظيفة على ريال سوسيداد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا، في معقل الأخير ملعب "أنويتا".

تفاصيل إصابة دياز 

إبراهيم دياز خلال إحدى انطلاقاته نحو العمق، شعر بإصابة في الجزء الخلفي من فخذه وأبلغ الجهاز الفني.

وتدخل الطاقم الطبي للنادي وخرج اللاعب من الملعب وهو يعرج بشدة، حيث شارك البرازيلي رودريجو بدلا منه في الدقيقة 23.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دياز يعاني من إصابة في العضلة الضامة اليمنى، وسيجري فحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وأضحت أن التوقعات تشير إلى أنها ليست خطيرة جدا، وربما يغيب لمدة تتراوح بين 2-3 مباريات، أولها ضد شتوتجارت، بدوري الأبطال، الثلاثاء المقبل.

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