موقف مبابي، تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب "ريالي آرينا".

ويفتقد ريال مدريد في مباراة الليلة أمام سوسيداد خدمات عدة لاعبين للإصابة، على رأسهم جود بيلينجهام، إلى جانب أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، كامافينجا وديفيد ألابا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، رودريجو، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.



موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة في الوقت الحالي، في حين أن ريال سوسيداد لديه 4 نقاط حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإسباني.