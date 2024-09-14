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رياضة

سيناريو مبابي، ريال مدريد يخطط لخطف ديفيز

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد وصل إلى المرحلة النهائية في صفقة ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده مع الفريق الألماني في صيف 2025. 

تكرار سيناريو مبابي 

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يكرر ريال مريد استراتيجية كيليان مبابي مع ديفيز، حيث وصل الكندي إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات قبل الانتقال إلى الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديفيز صمد أمام محاولات بايرن لتجديد عقده، واعتبارا من يناير المقبل سيتمكن من التوقيع بحرية مع ريال مدريد، وفقا للاتفاق المبدئي بين الطرفين الذي تم الترتيب له منذ أشهر.


وأوضحت أن الميرينجي قرر هذه الاستراتيجية منذ الصيف عندما رفض بايرن ميونخ بيع اللاعب نظير 25 مليون يورو.

وذكرت أن ريال مدريد سيدفع لديفيز مكافأة التوقيع فقط، لأنه قرر الانتقال مجانا إلى الميرنجي.

وكشفت أن الملكي لن يعلن عن صفقة ديفيز حتى نهاية الموسم الحالي احتراما لبايرن ميونخ الذي يعد أحد كبار أوروبا، وتربطه بالملكي علاقات ممتازة.

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موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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