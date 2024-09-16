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ثقافة وفنون

أسرة ناهد رشدي تستقبل العزاء في الفنانة بمسجد الشرطة اليوم

الراحلة ناهد رشدي،
الراحلة ناهد رشدي، فيتو

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة ناهد رشدي واجب العزاء فيها اليوم الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث رحلت يوم السبت الماضي  بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عامًا.

وشيعت جنازة الراحلة ناهد رشدي من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة ظهر يوم السبت الماضي وسط بكاء وحزن شديد من أسرتها وحضور كبير من نجوم الوسط الفنى.

وفاة الفنانة ناهد رشدي

وكانت أعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت دينا: “لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.

أبناء عبد الغفور البرعي يشيعون جثمان شقيقتهم سنية

وحرص أشقاء ناهد رشدي بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" على تشييع جثمانها لمثواه الأخير.

وكانت الفنانة منال سلامة التي قدمت شخصية "نوفا" ضمن أحداث العمل أول الحاضرين لتشييع جثمانها، وأكدت انها كانت دائمة الاطمئنان عليها خلال فترة مرضها.

وكذلك حرص شقيقها ضمن أحداث العمل "عبدالوهاب" على وداعها، والذى جسد دوره الفنان محمد رياض.

ولظروف خارجة تغيبت الفنانة وفاء صادق التي قدمت شخصية بهيرة ضمن أحداث العمل عن وداعها، لكنها كتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "لسه حالًا بكتب لها كل سنة وأنتِ طيبة.. النهارده عيد ميلادها.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ناهد رشدي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

أما الشقيقة الصغري "نظيرة" التي لعب تدورها الفنانة حنان ترك فلم يكن لها أى ظهور نهائيًا، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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