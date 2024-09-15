الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ناهد رشدي، رحلت يوم ميلادها وهذا سر غيابها عن الفن

ناهد رشدي، فيتو
ناهد رشدي، فيتو

في مثل يومنا هذا 14 سبتمبر عام 1956 ولدت الجميلة والرقيقة ناهد رشدي، وفي مثل ذات اليوم من العام 2024 رحلت عن الدنيا، وتحول يوم ميلادها الذي لطالما احتفلت به على امتداد سنواتها إلى يوم مأتم وعزاء وذكرى مؤلمة لأحبائها.

بدايات ناهد رشدي

بدأت الراحلة ناهد رشدي مشوارها مع عالم الفن منذ صغرها، حيث شاركت في طفولتها بمسلسل إذاعي يدعى عائلة مرزوق أفندي عام 1959، وعادت عام 1979 وشاركت في عدة أعمال لتنطلق في مسيرتها الفنية الثرية بالأعمال، ولأنها كانت تحب الفن فقررت ناهد الالتحاق بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

أبرز أعمالها الفنية

ولقد كان مشوارها الفني ثري بالأعمال الفنية مثل أرابيسك والزيني بركات وهوانم جاردن سيتي وغيرها من الأعمال، ولكن لا يزال دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو الأبرز في مسيرتها، فسنية لا تزال خالدة حتى يومنا هذا و"فرحها" يصبح “تريند” كلما أعيد عرض المسلسل.

سر غيابها في فترات من حياتها عن الفن

وكانت الفنانة الراحلة ناهد رشدي قد أرجعت أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة ما بعد مشاركتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، إلى ظروف صحية، حيث قالت خلال تصريحات تليفزيونية، إن أولادها كانوا سببا رئيسيا في غيابها عن الساحة عن الفنية، وأضافت، أنها اتجهت للعمل في المسرح للحفاظ على المهنة التي تحبها، مع الحفاظ على تربية أطفالها.

كما قالت في تصريحات أخرى: "هناك مراحل كان غيابي مقصودا حيث انشغلت في تربية ابنائي في فترة الطفولة والمراهقة، ثم توقفت ٨ سنوات بسبب ظروف مرضية خاصة وكنت أعمل خلالها مسرح فقط، لأن المسرح كان قريب من المنزل".

وأشارت إلى أنها تأثرت بالفترات التي كانت تغيب فيها خاصة أن مهنة التمثيل تحتاج إلى الاستمرارية بصفة دائمة، مضيفة:" مهنة التمثيل صعبة بس أنا بحبها، وحياتي الشخصية كانت رقم واحد وكان ضروري أنا أحافظ علي أسرتي أحبها، حياتى الشخصية كانت رقم واحد، وكانت أولوية عن التمثيل، وتسببت في غيابي لفترة وهذا كان باختياري، كانت هناك توقفات بعيدة عن اختيارى لظروف صحية".

  

أعمال ناهد رشدي الأخيرة

كانت الراحلة في حالة نشاط فني في العام الماضي 2023، حيث شاركت في ثلاثة أعمال درامية، فقد كانت والدة زينة في سفاح الجيزة، وأم حامد في مسلسل سره الباتع، وسوسن في الصندوق، ولكنها لم تظهر خلال موسم رمضان الماضي أو خلال عامنا هذا في أي عمل.

وفاة ناهد رشدي

وسيطرت مشاعر الحزن على محبي الفنانة ناهد رشدي حينما تم الإعلان عن وفاتها، حيث أعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت دينا: “لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ناهد رشدي الفنانة ناهد رشدي الفن اخبار الفن وفاة ناهد رشدي

مواد متعلقة

بسمة داود تنشر صورا من كواليس تصوير تيتا زوزو

فنانات يخضن تجربة البطولة المطلقة للمرة الأولى في "الأوف سيزون"

10 أم 8 حلقات؟ تعرف على عدد حلقات مسلسل إنترفيو الصحيح

مواعيد عرض مسلسل انترفيو

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم المناسب لضحايا حادث قطاري الزقازيق

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية