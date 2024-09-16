الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السطوحي يشهد احتفالات صندوق التنمية الثقافية بالمولد النبوي

احتفالات صندوق التنمية
احتفالات صندوق التنمية الثقافية، فيتو

 شهد المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء أمس الأحد، احتفالات مراكز الإبداع الفني بصندوق التنمية بذكرى المولد النبوي الشريف.

 أقيمت أمسية في قبة الغوري بشارع الأزهر تحت إشراف الفنان الدكتور عامر التوني مدير المركز، للمنشد الشاب محمود هلال، خريج الدفعات الأولى لمدرسة الإنشاد الديني والفائز المصري بجائزة مسابقة منشد الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 كما حضر السطوحي الحفل الفني الذي قدمته فرقة “قصر الغوري للتراث” ببيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز تحت إشراف الدكتور علاء فتحي مدير بيت الغناء، حيث قدم أعضاء الفرقة مجموعة متميزة من الأناشيد والابتهالات الصوفية من تجليات الشيخ عبدالله صلاح القوصي.

 وفي بيت السحيمي بشارع المعز، نظم بيت السحيمي تحت إدارة الفنان الدكتور بلال الشيخ متعاونا مع مركز طلعت حرب الثقافي برئاسة الدكتورة غادة المسلمي أمسية خاصة بالمأثورات والأمثال الشعبية شارك فيها المشرف على صندوق التنمية، وقدمها الشاعر احمد سويلم، أستاذة الصحافة عزة عزت، والدكتورة أماني الجندي الخبيرة في الأدب الشعبي وأدارتها الكاتبة الصحفية منال نور الدين، وتناولت الندوة الامثال الشعبية في الحياة المعاصرة وأعقب الندوة حفل فني قدمته فرقة النيل للآلات الشعبية.

وفي نهاية الجولة، أثنى السطوحي على الجهد الذي بذله العاملون بمراكز الإبداع وإدارات صندوق التنمية الثقافية لإنجاح احتفالية المولد النبوي الشريف بالمراكز المتنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمدي السطوحي قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية المولد النبوي الشريف قبة الغوري الأمير بشتاك بيت السحيمي

مواد متعلقة

توزيع الشربات وأمسيات دينية، احتفالات المولد النبوي من مسجد محمد موسى بالإسكندرية (فيديو)

حمدي السطوحي مشرفًا على قطاع صندوق التنمية الثقافية

الأكثر قراءة

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي، تعرف على التغييرات كاملة

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

بدء إيقاف التشغيل الصيفى لهذه القطارات

مصير أحمد فتوح في حالة عدم التصالح مع أهل المجني عليه

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

بعدما أمر الصدر بطردها من سرايا السلام.. تعرف على ميليشيا "أزهريون" (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 9- 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الاثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، الأسبوع المقبل

المزيد

انفوجراف

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوط والقيود

بماذا نطق النبي عيسى وهو في المهد؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية