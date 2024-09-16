السطوحي يشهد احتفالات صندوق التنمية الثقافية بالمولد النبوي

شهد المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء أمس الأحد، احتفالات مراكز الإبداع الفني بصندوق التنمية بذكرى المولد النبوي الشريف.

أقيمت أمسية في قبة الغوري بشارع الأزهر تحت إشراف الفنان الدكتور عامر التوني مدير المركز، للمنشد الشاب محمود هلال، خريج الدفعات الأولى لمدرسة الإنشاد الديني والفائز المصري بجائزة مسابقة منشد الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حضر السطوحي الحفل الفني الذي قدمته فرقة “قصر الغوري للتراث” ببيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز تحت إشراف الدكتور علاء فتحي مدير بيت الغناء، حيث قدم أعضاء الفرقة مجموعة متميزة من الأناشيد والابتهالات الصوفية من تجليات الشيخ عبدالله صلاح القوصي.

وفي بيت السحيمي بشارع المعز، نظم بيت السحيمي تحت إدارة الفنان الدكتور بلال الشيخ متعاونا مع مركز طلعت حرب الثقافي برئاسة الدكتورة غادة المسلمي أمسية خاصة بالمأثورات والأمثال الشعبية شارك فيها المشرف على صندوق التنمية، وقدمها الشاعر احمد سويلم، أستاذة الصحافة عزة عزت، والدكتورة أماني الجندي الخبيرة في الأدب الشعبي وأدارتها الكاتبة الصحفية منال نور الدين، وتناولت الندوة الامثال الشعبية في الحياة المعاصرة وأعقب الندوة حفل فني قدمته فرقة النيل للآلات الشعبية.

وفي نهاية الجولة، أثنى السطوحي على الجهد الذي بذله العاملون بمراكز الإبداع وإدارات صندوق التنمية الثقافية لإنجاح احتفالية المولد النبوي الشريف بالمراكز المتنوعة.