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ثقافة وفنون

رفضت مساعدة النقابة، أشرف زكي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة ناهد رشدي (فيديو)

الفنانة ناهد رشدي،
الفنانة ناهد رشدي، فيتو

ناهد رشدي، نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ناهد رشدي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض طوال السنوات الماضية عن عمر ناهز الـ68 عاما.

 

شخصية الفنانة ناهد رشدي

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": ناهد رشدي كانت زميلتي في معهد السينما ورأيتها إنسانة خلوقة ومحترمة ومؤدبة وممثلة متميزة وصامتة دائما.

رفض ناهد رشدي الدعم المالي خلال رحلة المرض اللعين

وأكد: ناهد رشدي عانت من الإصابة بمرض السرطان اللعين الذي أصابها منذ عدة سنوات، وكانت تتحمل على نفسها وترفض مساعدتها في العلاج، لدرجة أنها كانت تذهب في صمت للمستشفيات للعلاج وتدفع مبالغ طائلة.

 

علاقة ناهد رشدي بالوسط الفني

وتابع: “ناهد رشدي لم تكن  تفوت أي مناسبة إلا وتتواصل بنا لتهنئنا وتطمئن علينا، وللأسف المرض اللعين أصابها منذ عدة سنوات حتى توفاها الله أمس”.

وقال: "ناهد رشدي عمرها ما طلبت أي دعم أو مساعدة مالية من النقابة أو الزملاء في رحلة علاجها من السرطان".

وأشار:"هي كانت تعيش في العجوزة ولما أكلمها تقولي تعالى اتغدا معانا وكانت أخت لكل زملائها وللجمهور".

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محاربة ناهد رشدي المرض اللعين بالصبر والصمود

وأكد:"حاربت المرض اللعين بالصبر والصمود وبإيمانها بربنا قبل كل شيء، ومعنوياتها كانت مرتفعة، وكانت تتلقى العلاج في صمت دون أن تطلب أي دعم مالي".


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