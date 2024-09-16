مدرب برشلونة: نثق في أنفسنا وهذا اللاعب أحدث الفارق أمام جيرونا

برشلونة، أشاد هانز فليك، مدرب برشلونة، بالمستوى الذي ظهر به لاعبو البارسا، خلال مواجهة جيرونا، في الجولة الخامسة من الليجا.

وقال فليك، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد تدربنا بجد، واستعدينا لكل مباراة بشكل جيد، يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، مباراة بمباراة، لكننا نريد الفوز، نحن في لحظة جيدة ويجب أن نستمر. لا يمكننا التوقف".

وأضاف: "في الدقائق الأولى أظهرنا أننا فريق متماسك، نحن نثق في أنفسنا، لقد قمنا بعمل جيد. كانت لدينا فرص لتسجيل هدف أو هدفين إضافيين. أنا سعيد جدا بالطريقة التي لعب بها الفريق".

وتابع: "لقد أحدث يامال الفارق.. إنه يضغط بشكل جيد جدا وهذا أمر ضروري.. من المهم أن يضغط الجميع في الأمام. هذا المزيج من الموهبة والضغط جيد جدا بالنسبة لنا. لقد لعب لامين بشكل جيد واستغلينا الفرص التي حصلنا عليها بشكل جيد".

وعلق فليك مازحا عن سبب عناق بيدري له بعد التسجيل. قائلا: "إذا أراد أن يلعب، فعليه الاحتفال معي، لقد قال لي إنه سيسجل ولهذا جاء ليبحث عني أثناء الاحتفال".

وكان جيرونا قد هزم برشلونة ذهابا وإيابا في الليجا بالموسم الماضي بنتيجة واحدة 4-2.

برشلونة يهزم جيرونا

وفاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.