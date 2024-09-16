سر إلغاء ركلة جزاء جيرونا أمام برشلونة في الدوري الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن سر إلغاء ركلة الجزاء التي حصل عليها جيرونا أمام برشلونة، خلال مباراة الفريقين، أمس الأحد، في الجولة الخامسة من الليجا.

واحتسب الحكم مونيوز رويز، ركلة الجزاء في الدقيقة 44، عندما قفز إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة، بذراع مفتوحة، وارتكب لمسة يد بعد كرة رأسية من برايان جيل، لكن سرعان ما عاد مونيوز رويز إلى تقنية الفيديو المساعد، وقرر إلغاء ركلة الجزاء.

سبب إلغاء ركلة جزاء جيرونا أمام برشلونة

ووفقا للتسجيل الصوتي بين حكم الساحة وتقنية الفيديو، فإن فالنتين بيزارو جوميز، حكم الفار لمباراة جيرونا وبرشلونة، أبلغ رويز، بأن الكرة ارتدت من زميل لمارتينيز، قائلا "أوصي بمراجعة لتشاهد أن لمسة يد إينيجو جاءت من زميله بالدي.. حسنا، اليد مفتوحة لكنها جاءت من بالدي".

وأضاف حكم الفار "الكرة أصابته في يده. اليد مفتوحة ومخالفة، لكنها جاءت من زميله، سنبدأ بهذه اللقطة ثم نعرض عليه ما يطلبه. البقية ليست واضحة، لكن هنا الأمر واضح".

وفي تلك الأثناء، توجه مونيوز رويز لمشاهدة اللقطة المحددة على شاشة الفار.

وقال الحكم "الذراع مفتوحة جدا.. حسنا.. صحيح. أرني من زاوية أخرى، لكن الأمر واضح".

نوه "لا أحتاج إلى المزيد، الأمر واضح. ذراع مفتوح، وتمريرة زميل نحو اليد على مستوى الكتف. ممتاز.. سألغي ركلة الجزاء".

وفاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.