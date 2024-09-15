ليفاندوفسكي يحتفل مع زملائه بالمباراة رقم 100 بقميص برشلونة

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، إنجازا مميزا، خلال مواجهة جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

ليفاندوفسكي يصل لـ100 مباراة مع برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "احتفل أول لاعب بولندي في تاريخ النادي بمباراته رقم 100 بقميص برشلونة، بعد مشاركته في مباراة جيرونا".

ووصل ليفاندوفسكي إلى هذه المئوية بعد أن احتفل مؤخرا بعيد ميلاده السادس والثلاثين.

وانضم ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات بناء على الأهداف، حيث وقع لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لموسم رابع يعتمد على عدد المباريات التي سيشارك فيها.

ومنذ انضمام ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة، فاز في 66 مباراة، تعادل في 13 وخسر 21.

وسجل البولندي 63 هدفا (بمعدل 0.63 هدف في المباراة) وقدم 18 تمريرة حاسمة.