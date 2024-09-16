تفاصيل إصابة نجم برشلونة وموقفه من دوري أبطال أوروبا

تحدث تقرير صحفي عن طبيعة إصابة نجم برشلونة، ومدة غيابه المتوقعة، بعد إصابته في مباراة جيرونا.

وسجل داني أولمو، هدفا في فوز برشلونة (4-1) على حساب جيرونا، على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الليجا.

لكن أولمو تعرض للإصابة في الدقيقة 61، وغادر أرض الملعب، وشارك بدلا منه إريك جارسيا.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الوافد الجديد داني أولمو يعاني من كدمة بسيطة في ركبته.

وأضافت: "مدة غياب أولمو ستتراوح من 7 إلى 10 أيام، وبالتالي سيغيب عن مباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام الخميس المقبل".

ومن المقرر أن يخضع أولمو للفحص الطبي الدقيق، خلال الساعات المقبلة، لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي المناسب للتعافي من الإصابة.