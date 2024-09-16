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رياضة

مدافع إنتر ميلان: المان سيتي ليس هالاند فقط

هالاند
هالاند

دوري أبطال أوروبا، كشف الهولندي ستيفان دي فري مدافع إنتر ميلان، ما يجب فعله من أجل إيقاف إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي.

ويواجه إنتر ميلان، خصمه مانشستر سيتي، بعد غد الأربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر ميلان قد تعادل أمس الأحد، مع مضيفه مونزا بنتيجة 1-1 في إطار الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي.

وتقدم مونزا بالهدف الأول في الدقيقة 81 عبر داني موتا، قبل أن يدرك دينزل دومفريس، التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 88.

وقال دي فري في تصريحات لشبكة DAZN "مباراة مونزا لم تكن سهلة على الإطلاق".

وعن هدف الخصم، علق "داني موتا قفز بشكل جيد، والعرضية كانت مثالية".

وتابع "يجب التعلم من أخطاء الماضي، فالفريق كان بطيئا في تحريك الكرة، ولم نتسم بالحدة المطلوبة في الثلث الأخير من الملعب".

وشدد دي فري "إذا تمكنت من كسر جمود المباراة ضد هذه الفرق، فإن كل شيء يصبح أسهل، لكننا كافحنا لإدراك التعادل".

 

إيقاف هالاند

 وحول إيقاف هالاند، أوضح "يجب العمل كفريق واحد، لكن يجب التأكيد على أن المان سيتي ليس هالاند فقط".

وأختتم: "هالاند في حالة جيدة وسجل الكثير هذا الموسم، لكن يتعين علينا الدفاع كفريق واحد".

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