مباريات نارية في عودة الدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد ميلان ومانشستر سيتي يواجه إنتر.. وديربي لندن بـ البريميرليج

تعود مسابقات الدوريات الأوروبية والعربية والبطولات القارية، إلى الحياة خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بعد نهاية أجندة سبتمبر الدولية لعام 2024.

ويشهد الأسبوع المقبل، بداية من غد الجمعة، مجموعة من المباريات المهمة على مستوى الدوريات السعودي والإنجليزي والإسباني وغيرها من المسابقات المحلية.

كما تنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا في حلتها الجديدة، والتي ستشهد مباراتين من نوع خاص بين عملاقين إنجليزيين ضد قطبي مدينة ميلانو.

أبرز مباريات الأسبوع المقبل

ونستعرض فيما يلي أبرز مباريات الأسبوع المقبل:

النصر ضد أهلي جدة - الدوري السعودي

يلتقي فريق النصر مع ضيفه أهلي جدة في كلاسيكو مثير ومرتقب ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، في الـ9 من مساء غد الجمعة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وجمع النصر 4 نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين من الدوري السعودي، ليحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثامن.

وتشهد المباراة المرتقبة مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر بجانب السنغالي ساديو ماني، ضد الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي ورفاقه اللامعين من أمثال البرازيلي روبيرتو فيرمينو والإنجليزي إيفان توني الصفقة الجديدة والإيفواري فرانك كيسي وغيرهم.

ريال سوسيداد وريال مدريد - الدوري الإسباني

يخوض فريق ريال مدريد اختبارا صعبا حين يخرج لمواجهة ريال سوسيداد في ملعب "ريالي أرينا"، يوم السبت المقبل في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأهدر ريال مدريد 4 نقاط في أول 4 جولات من الدوري الإسباني، ما جعله يحل ثانيًا خلف المتصدر بالعلامة الكاملة برشلونة صاحب الـ12 نقطة.

ويخشى رجال المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي خسارة المزيد من النقاط في الفترة المقبلة لكي لا يتسع الفارق مع البارسا.

جيرونا وبرشلونة - الدوري الإسباني

ومن جانبه يخرج فريق برشلونة المتصدر للدوري الإسباني إلى ملعب "مونتيلفي" لمواجهة المضيف جيرونا يوم الأحد في الساعة 5.15 عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وفاز جيرونا، مفاجأة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، مرتين على البارسا بنتيجة 4-2 في طريقه لاحتلال المركز الثالث بالمسابقة في إنجاز تاريخي آنذاك.

ويأمل جمهور برشلونة في ظل الصحوة التي يعيشها الفريق مع المدرب الألماني هانز فليك، في الثأر من جيرونا.

توتنهام هوتسبير وآرسنال - الدوري الإنجليزي

ديربي لندن المرتقب وسيشهده ملعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يوم الأحد المقبل حين يواجه أصحاب الفريق آرسنال في ديربي شمال لندن في الساعة 4 مساءً.

وتحمل مواجهات آرسنال مع توتنهام دائما نتائج غير متوقعة وإثارة وغزارة أهداف غير مرتبطة تمامًا بحالة أي فريق منهما فنيًا.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بعد 3 جولات برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن توتنهام (العاشر)’ الذي يريد معادلة رصيد غريمه التقليدي.

ميلان وليفربول - دوري أبطال أوروبا

يفتتح فريقا ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي في ملعب سان سيرو العريق، مشوارهما في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، يوم الثلاثاء المقبل في الـ10 مساء.

ويشهد دوري أبطال أوروبا في نسخة العام الحالي، تطبيق نظام مباريات جديد يعتمد على خوض كل فريق لـ8 مواجهات ضد 8 خصوم مختلفين، بدلًا من مواجهة 3 فرق فقط بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة في السنوات القليلة الماضية.

أحد أهم مواجهات الأسبوع الأول من دوري أبطال أوروبا، سيكون لقاء ميلان وليفربول في تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2005 الشهير الذي فاز به "الريدز" بركلات الترجيح بعد تعادل 3-3.

يذكر أن ميلان ثأر من خسارة إسطنبول الشهيرة بركلات الترجيح، بعد عامين فقط في أثينا باليونان بفوز 2-1.

مانشستر سيتي وإنتر ميلان - دوري أبطال أوروبا

آخر المواجهات المرتقبة هذا الأسبوع هي قمة ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في الـ10 مساء.

وفاز مانشستر سيتي 1-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ليحصد "السيتيسنز" لقبهم القاري الأول آنذاك.

العين والسد - دوري أبطال آسيا للنخبة 2025

على المستوى القاري، تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا في حلتها الجديدة والتي تحمل اسم النخبة.

وسيلتقي فريقا العين الإماراتي والسد القطري في قمة مرتقبة بملعب هزاع بن زايد، في الجولة الأولى لدور المجموعات يوم الإثنين في الـ7 مساء.