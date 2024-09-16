إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام مونزا بالدوري الإيطالي
تفادى إنتر ميلان فخ الخسارة أمام مضيفه مونزا، بتعادل قاتل بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.
تقدم مونزا بالهدف الأول في الدقيقة 81 عبر داني موتا، قبل أن يدرك دينزل دومفريس التعادل للإنتر بالدقيقة 88.
بهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، بينما وصل مونزا إلى 3 نقاط بالمركز الـ15.
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