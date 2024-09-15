الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يضرب جيرونا برباعية ويواصل تصدره للدوري الإسباني (فيديو)

لامين يامال
لامين يامال

الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.
في خط الدفاع: كوندي- كوبارسي- مارتينيز- بالدي.
في خط الوسط: كاسادو- بيدري - أولمو.
في خط الهجوم:  رافينيا - لامين يامال - ليفاندوفسكي.

الصورة

 

 

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

مصطفى محمد خارج قائمة نانت في مواجهة ستاد ريمس

بعد الفوز على الشرطة الكيني، بعثة الزمالك تغادر نيروبي صباح الغد عائدة إلى القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برشلونة نادي برشلونة برشلونة أمام جيرونا جيرونا

مواد متعلقة

تحت أنظار سعود عبد الحميد، روما يتعادل مع جنوي 1-1 بالدوري الإيطالي

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

حامل اللقب يواجه جورماهيا خارج الديار بأبطال أفريقيا.. الأهلي يتفوق في القيمة السوقية.. رقم مميز للمارد الأحمر أمام أندية كينيا.. وعطية الله وأبو على يقودان التشكيل المتوقع

أخبار الرياضة اليوم: الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب الأهلي.. استقالة جديدة تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.. الزمالك يحقق فوزا ثمينا على الشرطة الكيني

الدوري السعودي، الهلال يفوز على الرياض بثلاثية نظيفة (صور)

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين تشيلسي وبورنموث في الشوط الأول

بمشاركة حمدي فتحي، خسارة الوكرة من الدحيل بثنائية في الدوري القطري

الزمالك يقدم لاعبه السنغالي سيدي ندياي للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

قلق في الزمالك من رحيل زيزو بشكل مجاني وهذا تصرف مجلس الإدارة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة، مان سيتي ينفرد بالصدارة

خدع السلطات الليبية وتقلد منصبا رفيعا بوزارة العدل، حكاية مصري تحصل على مليون و320 ألف دينار بالتزوير والتحايل

مصرع طفلة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالغربية

توجيه عاجل من وزير الكهرباء بخصوص خطط الصيانة لاستمرارية تشغيل التيار

منوعات

المزيد

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، عطايا الله لرسوله في الإسراء والمعراج

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية