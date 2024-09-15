برشلونة يضرب جيرونا برباعية ويواصل تصدره للدوري الإسباني (فيديو)

الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي- كوبارسي- مارتينيز- بالدي.

في خط الوسط: كاسادو- بيدري - أولمو.

في خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - ليفاندوفسكي.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.