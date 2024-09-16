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ثقافة وفنون

ألحان خالدة وأصوات مبدعة، الأوبرا تحتفي بالموسيقار جمال سلامة على المسرح الكبير

دار الأوبرا تحتفي
دار الأوبرا تحتفي بجمال سلامة، فيتو

 انطلاقا من اهتمامات الثقافة المصرية بتخليد إبداعات رموز الفن المصرى وفى ليلة استثنائية، احتفت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بإبداعات الموسيقار الراحل جمال سلامة، أحد أعمدة الموسيقى المصرية والعربية على المسرح الكبير  .

 وتحت لافتة كامل العدد قاد الحفل المايسترو الدكتور محمد الموجى، حيث تألقت الفرقة الموسيقية بمصاحبة نخبة من نجوم الأوبرا "صابرين النجيلي، أميرة أحمد، فرح الموجي، حنان عصام، نهى حافظ، ياسر سليمان، أحمد عفت، ووليد حيدر" الذين أحيوا أعمال سلامة الخالدة، بمشاركة صوليست البيانو الفنان حمادة النجار، الذى أضفى بعزفه إحساسًا عميقًا على المقطوعات الموسيقية.

وشمل البرنامج مجموعة من أبرز ألحان جمال سلامة التي ارتبطت بوجدان المستمع العربى، حيث قدم الفنانون أعمالًا مثل"  اتقدم، بحبك، أمى، واحشنى بصحيح، وخاصمنى يازمانى، ياللى عاش حبك يعلم  ،المدن، فنجان القهوة، يا ليالى، قال جاني بعد يومين، وساعات ساعات،منيش خاين،تعيشى يامصر، مشوار طويل لاياقلبى،عيناك ليال صيفية،ميدلى جمال سلامة "، ومن المقطوعات العاطفية والروحانية "محمد يا رسول الله" و"لا إله إلا الله"، و"أحكي يا شهرزاد"، بجانب عمل "وردى وردي" اداء ساندرا عماد،  كما أبدعت الفرقة في تقديم موسيقى مسلسل "الحب وأشياء أخرى" التي كانت من أبرز معزوفات الثمانينات.

وجاء الاحتفاء بجمال سلامة  تأكيدًا على مكانته البارزة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، كونه قدم أعمالًا لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، مثل صباح، سميرة سعيد، ماجدة الرومي، ياسمين الخيام، وغيرهم. كما خلّد اسمه في عالم الدراما والموسيقى التصويرية.

وفى هذه الليلة، تماهت الألحان مع الذكريات، ليبقى جمال سلامة حاضرًا بيننا، وإن غاب الجسد، فإن الإبداع لا يموت.

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دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد جمال سلامة لدكتور محمد الموجى الثقافة المصرية

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