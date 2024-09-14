الأوبرا تحتفل بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية في الثامنة والنصف مساء الاثنين ١٦ سبتمبر على المسرح الكبير، يقدمها كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر.

احتفالية المولد النبوي بدار الأوبرا



يحى الفاصل الأول كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بباقة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية منها "طلع البدر علينا، يا آمنة يا أم النبى، مسك الختام، يا قوي، المسك فاح، محمد نبينا، يا نبي سلام عليك، الرضا والنور، مولاى، من نورك يا رب اهدينا، رسول الله زادى، محمد يا رسول الله، لجل النبى".. أداء إيمان منصور، أحمد فايد، نوران، يوسف مصطفى، زياد أحمد، مهدي محمد، لوجين تامر، يوسف حسن، ملك جوهر، شمس الأسواني، حبيبة، محمد محمود.

ويشهد الفصل الثانى عرض الليلة الكبيرة لفصل الباليه تصميم وإخراج الفنانة عيشة فؤاد بمصاحبة كورال الشباب والأطفال.

يعد عرض الليلة الكبيرة من ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينيات من القرن الماضى على مسرح لعرائس بالقاهرة وقام الدكتور عبدالمنعم كامل بتحويله إلى بالية بعد إعادة صياغة ألحانه على يد الموسيقار جمال سلامة، حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية وحقق نجاحًا كبيرًا عند تقديمه في شكله الجديد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون والكمان الشرقى كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.