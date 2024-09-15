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ثقافة وفنون

أفلام مهرجان "بردية" في نادى سينما المرأة بالهناجر

مهرجان بردية السينمائى،
مهرجان بردية السينمائى، فيتو

تقيم سينما الهناجر بساحة الأوبرا التابعة لـقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر أمسية سينمائية جديدة من أمسيات نادى سينما المرأة، والذي يقدم عروض لأفلام مهرجان بردية السينمائي، وذلك في السادسة مساء غدٍ الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

أفلام مهرجان "بردية" في نادى سينما المرأة بالهناجر

حيث يعرض النادي أفلام: "فقه أمى" للمخرج عمر عز، وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الأولى فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة، و"لحظة صدق" للمخرج هشام على عبد الخالق الحاصل على الجائزة الثانية، والفيلم العراقى "شيرين" للمخرج زيد شكر، الحاصل على الجائزة الثالثة، و"أوضة وصالة" للمخرج إسلام عصام، و"رزق" للمخرج شريف سالم، و"ورقة جرنال"  للمخرج محمد أبو طبل، والفيلم العراقى "چيلانا الموصل" للمخرج سلام الموسى، وفيلم "كفتة بالصلصة" للمخرج تامر زين، و"إنكار" للمخرج حسام عزام، الفيلم الفلسطينى" كحل بلون الدم" للمخرج مُعاذ أسمر.

ويعقب العروض ندوة نقاشية حول الأفلام يشارك فيها المصور السينمائى سعيد شيمى، والمخرج أحمد صقر، والمخرج عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما، وعزة أبو اليزيد رئيس ومؤسس مهرجان بردية السينمائى ورئيس مجلس الأمناء، وتدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، مديرة نادى سينما المرأة.

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سينما الهناجر ساحة الأوبرا صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافية مهرجان بردية السينمائى

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