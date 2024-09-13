الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بليغ عاشق النغم يستعيد ذكريات عبقرية الموسيقار الراحل بالأوبرا (صور)

أمسية ذكرى بليغ حمدي،
أمسية ذكرى بليغ حمدي، فيتو

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رسالتها التنويرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما من خلال ندوة فنية وثقافية تناولت ذكرى الموسيقار بليغ حمدى، على المسرح الصغير بالأوبرا، وبحضور كامل العدد والعديد من الشخصيات العامة والفنانين تكريما للموسيقار الراحل.

عرض فيلم الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم 

وبدأت الندوة بمقدمة عن بليغ حمدي، وعرض الفيلم التسجيلى "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم" فكرة وسيناريو فايزة هنداوى  ومن إخراج حسين بكر، وأضاء الفيلم جوانب متعددة من حياة بليغ حمدي، مسلطًا الضوء على مسيرته المتميزة وعلاقاته الفنية مع عمالقة الغناء مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية.

وعبر مشاهد الفيلم عاش الحضور لحظات من التأمل، حيث استعرض العمل مراحل تطور بليغ من بداياته كعازف موهوب على آلة العود، إلى أن أصبح أحد أعمدة الموسيقى العربية في القرن العشرين.

أعمال بليغ حمدي 

وبعد انتهاء العرض  انطلقت الندوة التي أدارها الناقد  محمود عبد الشكور، وشاركه النقاش كل من الناقدة السينمائية فايزة هنداوى، والدكتور أشرف عبد الرحمن، والصحفي محمد دياب،و شهدت حوارًا عميقًا حول إرث بليغ حمدي الفنى، وكيف شكلت ألحانه جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الموسيقى العربية،ومدى تميزه فى تقديم الأغنية الوطنية مثل عدى النهار التى عبرت عن  حالة الهزيمة دون ذكرها واغينة بسم الله وعلى الربابة وتعبيرهم عن حالة النصر. 

 كما تضمن الحوار رؤية كلية لتاريخ الموسيقى العربية وأجيالها المتعاقبة وصنف بليغ من الجيل الثالث برفقة العمالقة كمال الطويل، والموجى، مع التأكيد على تأثره الكبير ببيئته المحيطة وقدرته الاستثنائية فى اكتشاف النجوم مثل عفاف راضى وتعاونه مع الأبنودي فى تطوير الفلكلور المصرى. 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوبرا الموسيقار بليغ حمدي المسرح الصغير أعمال بليغ حمدي الدكتورة لمياء زايد المركز القومي للسينما

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

إيقاف تشغيل هذه القطارات بدءا من الأحد المقبل

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية