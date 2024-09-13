بليغ عاشق النغم يستعيد ذكريات عبقرية الموسيقار الراحل بالأوبرا (صور)

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رسالتها التنويرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما من خلال ندوة فنية وثقافية تناولت ذكرى الموسيقار بليغ حمدى، على المسرح الصغير بالأوبرا، وبحضور كامل العدد والعديد من الشخصيات العامة والفنانين تكريما للموسيقار الراحل.

عرض فيلم الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم

وبدأت الندوة بمقدمة عن بليغ حمدي، وعرض الفيلم التسجيلى "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم" فكرة وسيناريو فايزة هنداوى ومن إخراج حسين بكر، وأضاء الفيلم جوانب متعددة من حياة بليغ حمدي، مسلطًا الضوء على مسيرته المتميزة وعلاقاته الفنية مع عمالقة الغناء مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية.

وعبر مشاهد الفيلم عاش الحضور لحظات من التأمل، حيث استعرض العمل مراحل تطور بليغ من بداياته كعازف موهوب على آلة العود، إلى أن أصبح أحد أعمدة الموسيقى العربية في القرن العشرين.

أعمال بليغ حمدي

وبعد انتهاء العرض انطلقت الندوة التي أدارها الناقد محمود عبد الشكور، وشاركه النقاش كل من الناقدة السينمائية فايزة هنداوى، والدكتور أشرف عبد الرحمن، والصحفي محمد دياب،و شهدت حوارًا عميقًا حول إرث بليغ حمدي الفنى، وكيف شكلت ألحانه جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الموسيقى العربية،ومدى تميزه فى تقديم الأغنية الوطنية مثل عدى النهار التى عبرت عن حالة الهزيمة دون ذكرها واغينة بسم الله وعلى الربابة وتعبيرهم عن حالة النصر.

كما تضمن الحوار رؤية كلية لتاريخ الموسيقى العربية وأجيالها المتعاقبة وصنف بليغ من الجيل الثالث برفقة العمالقة كمال الطويل، والموجى، مع التأكيد على تأثره الكبير ببيئته المحيطة وقدرته الاستثنائية فى اكتشاف النجوم مثل عفاف راضى وتعاونه مع الأبنودي فى تطوير الفلكلور المصرى.