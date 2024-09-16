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قبل لقاء العودة.. الأهلي والزمالك يضعان قدما في دور المجموعات بالبطولات الأفريقية.. وخسارة المصري وتعادل بيراميدز في ذهاب دور الـ32

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أسدل الستار على مشاركة الفرق المصرية في دور الـ32 لبطولات الأندية الأفريقية “دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية” بتحقيق الأهلي والزمالك الفوز وتعادل بيراميدز وخسارة المصري البورسعيدي في لقاءات الذهاب . 

الأهلي يضع قدما في دور المجموعات

حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025 ليضع الأحمر قدما في مجموعات دوري الأبطال قبل لقاء العودة.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

الزمالك يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية

كما وضع الزمالك قدما في دور مجموعات الكونفدرالية بعدما تخطي الشرطة الكيني 1-0 بهدف عبدالله السعيد في لقاء الذهاب بدور الـ 32 وذلك قبل لقاء العودة بالقاهرة يوم الجمعة المقبلة بلقاء العودة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره (الشرطة الكيني) بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز يخطف التعادل أمام الجيش الرواندي

وخطف فريق بيراميدز تعادلا مثيرا وصعبا من الجيش الرواندي بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الجيش الرواندي عن طريق الخطأ من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50.

وأحرز ماييلي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 82.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة السبت القادم باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء يوم السبت 21 سبتمبر.

المصري يخسر أمام الهلال الليبي

خطف فريق الهلال الليبي فوزا صعبا من فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز هدف المصري الأول صلاح محسن في الدقيقة 44 بعد أن انفرد بحارس المرمى.

وتعادل الهلال الليبي في الدقيقة 50 بعد تسديدة قوية في مرمى المصري.

وأعاد صلاح محسن المقدمة للمصري البورسعيدي بتسجيله هدف الفريق الثاني في الدقيقة 63.

وسجل فيصل البدري الهدف الثاني لنادي الهلال ليعيد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 68 ثم تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

ويستعد المصري لمواجهة الهلال الليبي في لقاء العودة يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب.

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الأهلى والزمالك المصري بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية

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