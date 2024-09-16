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رياضة

رضا شحاتة منتقدا وسام أبو علي: حرم الأهلي من فوز كبير

وسام أبو علي مهاجم
وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، فيتو

الأهلي، قال رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق: إن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب المارد الأحمر لديه مشكلة في إنهاء الفرص السهلة.

وأضاف شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "طبيعي فوز الأهلي والزمالك في انطلاقة المشوار الأفريقي ولكن الأهم حالة الفرق".

وسام أبو علي أهدر فوزا كبيرا للأهلي

وتابع: "الأهلي كان يستطيع الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف ووسام أبو علي أهدر فرصا سهلة للغاية".

وواصل شحاتة: "وسام لديه مشكلة في إنهاء الفرصة السهلة وحالة كهربا نفسية من الموسم الماضي".

رامي ربيعة، فيتو

رامي ربيعة متألق ومتطور 

وتابع: "رامى ربيعة يؤدي بشكل جيد مع الأهلي في الفترة الحالية وتطور بشكل قوي، عامل الوقت مهم في المقارنة بين علي معلول ويحيى عطية الله".

موعد تسليم الأهلي درع الدوري

من جهة أخرى، قال ثروت سويلم:" هناك تنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي للاتفاق علي موعد تسليمهم درع الدوري فى الموسم المنقضي.

واستكمل:" سيتم تسليم النادي الأهلي درع الدوري بتصميمه الجديد خلال الأيام المقبلة".

وأوضح عضو مجلس رابطة الأندية المحترفة أنه ستقام احتفالية تليق بالنادي الأهلي  واسمه وتاريخه".

لابد من موسم استثنائي

واستطرد:" رابطة الأندية لا تستطيع فرض رأيها علي أندية الدوري بتغيير شكل الدوري ولا بد أن يتم هذا القرار بالاتفاق مع الأندية ".

وأردف:" لابد من وجود موسم استثنائي لمصلحة الكرة المصرية ولا بد أن ينتهي الدوري في شهر يونيو وهذا الرأي معروض علي الأندية ".

وواصل:" الأندية متمسكة بشكل الدوري علي نظامه القديم رغم أن ذلك فيه مخاطر كثيرة علي الأندية وحسام حسن المدير الفني للمنتخب أكد علي أن تحديد مواعيد الدوري تساعده على الوصول إلى كأس العالم".

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الأهلي وسام أبو علي المارد الأحمر كهربا رامي ربيعة يحيي عطية الله درع الدوري

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