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رياضة

كنت مضغوط نفسيا، نص أقوال مهاجم بيراميدز في شكوى الأهلي

مروان حمدي مهاجم
مروان حمدي مهاجم بيراميدز، فيتو

الأهلي، كشف الإعلامي خالد الغندور، نص أقوال مروان حمدي، مهاجم بيراميدز، في شكوى الأهلي بسبب تعدي الأخير على جماهير القلعة الحمراء بالسب.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية: "لجنة التحقيق المختصة في اتحاد الكرة استدعت مروان حمدي مهاجم بيراميدز من أسبوع للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي، بسبب تجاوزاته ضد النادي وجماهيره في مباراة الفريقين بالدوري".

مروان يعتذر للأهلي وجماهيره

وأضاف:"مروان حمدي اعتذر أمام لجنة التحقيق، وقال أنا بحترم الأهلي وجماهيره ومكنش قصدي، أنا كنت منفعل وكنت مضغوط وبكيت بيني وبين نفسي بسبب الهجوم عليا من الجماهير وسباب وشتائم فيا وفي زمايلي".

مروان حمدي، فيتو

أنا مضغوط وتعبان نفسيا

وواصل: "مروان قال أنا نفسيا مضغوط وتعبان لأن طوال مشواري في الملاعب أنا بحترم كل الأندية والجماهير ومحصلش مني تجاوز ضد جماهير الأهلي أو مسئوليه قبل كده".

استكمال التحقيقات يؤجل القرار ضد مروان حمدي

وأكمل: "لجنة التحقيق حتى الآن لم تتخذ قرار في الشكوى لأنها بتستكمل التحقيقات والاستماع لأقوال كل من إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وأعضاء مجلس الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

كمان اللجنة بتحقق مع ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري وأحمد الشناوي حارس المرمى ومروان حمدي وكريم حافظ ومحمود زلاكا ومحمود عبد العاطي".

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