دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الرواندي (صور)

دوري أبطال إفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا مثيرا وصعبا من الجيش الرواندي بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الجيش الرواندي عن طريق الخطأ من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50.

وأحرز ماييلي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 82.

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

جاءت تسديدة قوية من لاعب الجيش الرواندي بعد أن مر من الشيبي وسدد كرة قوية مرت على يمين أحمد الشناوي إلى خارج الملعب.

وفرصة ضائعة من هجمة خطيرة لصالح بيراميدز وانطلاقة من كريم حافظ وعرضية أرضية قابلها مصطفى فتحي بتسديدة قوية خرجت أعلى مرمى الجيش الرواندي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق على بيراميدز.

وهدف ضائع لبيراميدز بعد كرة مرتدة ويقابلها رمضان صبحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس.

هدف ذاتي حيث جاء الهدف بعد عرضية أرضية من قبل لاعب الجيش الرواندي حاول الشيبي أن يشتتها لكنه سجلها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

وهجمة لصالح بيراميدز وعرضية أرضية خطيرة مرت من أمام مرمى الجيش الرواندي إلى خارج الملعب.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.