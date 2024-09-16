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خارج الحدود

سماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية

دوي انفجارات، فيتو
دوي انفجارات، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية مساء أمس الأحد بسماع دوي انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا وسط انطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارة جوية.

ووفقا لخريطة الإنذار التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية "تم إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مقاطعات هي كييف وفينيتسا وكيروفوجراد وروفنو وخميلنيتسكي وتشيركاسي".

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من جراء الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

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