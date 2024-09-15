الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على بلدات عدة جنوبي لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، شن سلسلة من الغارات العنيفة استهدف فيها محيط منطقة المحمودية والجرمق ومجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان.

 

غارات جوية إسرائيلية علي لبنان

هذا وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ، عدوانا جويا، حيث شن سلسلة غارات، مستهدفا منطقة المحمودية عند الأطراف الشرقية - الجنوبية لسهل الميدنة - كفررمان، ملقيا عددا من صواريخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة، أحدث انفجارهم دويا تردد صداه في أرجاء منطقتي النبطية وإقليم التفاح".

 

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الطيران الحربي الاسرائيلي لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال مجرى نهر الليطاني المحمودية الجرمق

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