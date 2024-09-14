دوري أبطال إفريقيا، موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل أمام الجيش الرواندي

دوري أبطال إفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا مثيرا وصعبا من الجيش الرواندي بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الجيش الرواندي عكسي من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50.

وأحرز ماييلي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 82.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة السبت القادم باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

أهدر بيراميدز هدفا محققا في الدقيقة 11 بعد انطلاق ماييلي بالكرة ثم تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الجيش الرواندي.

ورد الجيش الرواندي بتسديدة قوية من روبنيكا من مسافة بعيدة ولكن تصدى لها أحمد الشناوي في الدقيقة 21.

حاول بيراميدز مجددا في الدقيقة 37 بعد هجمة خطيرة وانطلاقة من كريم حافظ وعرضية أرضية قابلها مصطفى فتحي بتسديدة قوية ولكن خرجت أعلى مرمى الجيش الرواندي إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجيش الرواندي وبيراميدز.

وشهدت الدقيقة 50 هدفا ذاتيا لصالح الجيش الرواندي بعد أن سجل محمد الشيبي في مرمى فريقه بيراميدز بالخطأ، ليتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 66 أطلق الجيش الرواندي تسديدة قوية وتصدى لها دفاع بيراميدز ثم تسديدة مرة أخرى تصدى لها أحمد الشناوي.

وكاد أن يدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة 73 بعد تسديدة قوية من محمد الشيبي من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت على يسار حارس الجيش الرواندي إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 83 نجح بيراميدز في إدراك التعادل بعد ضربة ركنية أرسلها عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء وقابلها ماييلي بضربة رأسية إلى داخل شباك الجيش الرواندي، لتصبح النتيجة 1-1.

وانتهت أحداث المباراة بين الجيش الرواندي وبيراميدز بنتيجة 1-1.

وبهذه النتيجة (1-1)، أصبح بيراميدز يمتلك الأفضلية في التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفضل هدف ماييلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي على استاد الدفاع الجوي يوم السبت المقبل.

ويحتاج بيراميدز للخروج بنتيجة سلبية (0-0) في لقاء الإياب أو الفوز بأي نتيجة، للعبور إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الفريق السماوي في دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة الموسم الماضي والذي اكتفى فيها بالخروج من دور المجموعات.

تشكيل بيراميدز امام الجيش الرواندي

واعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.