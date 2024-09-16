شريف إكرامي: هذه المقولة ضد مبادئ الأهلي ورمضان صبحي سيقاضي جمال علام

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أن رمضان صبحي زميله في الفريق سيقاضي جمال علام رئيس اتحاد الكرة بسبب أزمة اتهامه بالمنشطات قبل أن يتم تبرئته منها.

وقال شريف إكرامي في تصريحات تلفزيونية: “مقولة باب النادي الأهلي مفتوح أمام من لم يتربَ على مبادئه واعتذر، ومغلق أمام من تربى على مبادئه واعتذر، أنا ضدها لأنها ضد دستور النادي الأهلي”.

وأضاف: “المقولة كانت على موقف معين، لكن لا يصح أن تكون مرجعا لأن هذا يفتح الباب أمام الخطأ في حق النادي الأهلي أصلا”.

وأكمل: “لو في أي تجاوزات حصلت من لاعبي الزمالك في حق جمهور الأهلي هل هينضموا للأهلي؟ دي مقولة تم اختراعها لتبرير موقف معين بس”.

وأوضح: “أعتقد أن رمضان صبحي رفع قضية بالفعل على جمال علام رئيس اتحاد الكرة”.