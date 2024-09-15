جورماهيا بعد الخسارة أمام الأهلي: لم يضربونا كثيرا وننتظر مباراة العودة

الأهلى، فاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وعلق حساب فريق جورماهيا الكيني علي حساب التواصل الاجتماعي “ اكس “ علي مواجهة الأهلي بنشر صور لملاكم أثناء تلقيه لكمة وكتبت عليها لم يضربونا كثيرا وننتظر مباراة العودة في مصر.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا المقبل

وينتظر الأهلي مواجهة جورماهيا الكيني في مباراة العودة يوم السبت 21 سبتمبر في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وجورماهيا

وتذاع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني على قناة أبوظبى الرياضية.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي