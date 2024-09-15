أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب
قالت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، مساء اليوم الأحد، إنها اطلعت على تقارير عن إطلاق نار قرب إقامة المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وأعربت كامالا هاريس عن سعادتها لأن ترامب آمن، مضيفة: "ليس للعنف مكان في أمريكا".
إطلاق النار بالقرب من ترامب
وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون، بأن الخدمة السرية استجابت لنداء بشأن وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من دونالد ترامب أثناء مغادرته ناديه للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج: "ترامب آمن بعد إطلاق النار بالقرب منه لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".
ووفقا لـ «نيويورك بوست»، تبادل شخصان إطلاق النار خارج ملعب ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش.
وقال مصدران لـ«نيويورك بوست»، إن مطلقي النار كانا يستهدفان بعضهما البعض، وأن إطلاق النار لم يكن يستهدف ترامب، وأنه لم يكن في خطر أبدًا، وأن إطلاق النار حدث في منطقة خارج النادي معروفة بارتفاع معدلات الجريمة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.