الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إف بي آي: إطلاق النار بالقرب من ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

دونالد ترامب، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" مساء أمس الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الجولف الخاص بدونالد ترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب".

اعتقال المشتبه فيه

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها: "لم يكن هناك سوى محرض واحد على إطلاق النار، وكان الهدف ترامب، على أراضي نادي الجولف الدولي".

 

ووفقا للشبكة، فقد اعتقلت السلطات "مشتبها به يعتقد أنه على صلة بالحادث". 

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة مارتن في بيان منفصل، إن سيارته توقفت شمال بالم بيتش، حيث وقع إطلاق النار في وقت سابق.

وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إلى أن ترامب كان يلعب الغولف في ناديه في ويست بالم بيتش، حينما أقدم شخصان على تبادل إطلاق النار خارج النادي.

وقالت شبكة "إن بي سي": "تم نقل المرشح الرئاسي دونالد ترامب إلى مكان آمن من قبل جهاز الخدمة السرية كإجراء احترازي".

وأكد البيت الأبيض اليوم الأحد أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إطلاع بالحادث الأمني قرب ملعب ترامب الدولي للغولف حيث كان يتواجد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

يذكر أنه في 13 يوليو الماضي، تمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى أعلى المبنى وفتح النار على ترامب، مما أدى إلى إصابة أذنه وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة ومقتل أحد المتفرجين قبل أن يطلق قناص الخدمة السرية النار عليه.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه. 

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

لم يكن مستهدفا، نيويورك بوست تكشف كواليس حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

دونالد ترامب ملعب الجولف رئاسة الولايات المتحدة ولاية فلوريدا مكتب التحقيقات الفيدرالي ويست بالم بيتش محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب

مواد متعلقة

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

لم يكن مستهدفا، نيويورك بوست تكشف كواليس حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

أنباء عن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة، وحملته تكشف التفاصيل

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

الأكثر قراءة

شريف إكرامي: هذه المقولة ضد مبادئ الأهلي ورمضان صبحي سيقاضي جمال علام

على مسئولية مجدي عبد الغني، هذا موقف أحمد دياب من رابطة الأندية

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

عمدة مقاطعة بالم بيتش: نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

ads

منوعات

المزيد

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية