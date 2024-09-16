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خارج الحدود

طعن جندي إسرائيلي عند باب العامود بالقدس، وحماس تشيد بالعملية البطولية

الأقصى، فيتو
الأقصى، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة شرطي من حرس الحدود بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود في القدس.

طعن جندي إسرائيلي عند باب العامود في القدس

وبينت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إطلاق النار جاء على منفذ عملية الطعن في القدس وتحييده.

حماس تشيد بعملية باب العامود البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

من جانبها، أشادت حركة حماس بعملية القدس، معتبرة عملية الطعن البطولية في منطقة باب العامود في القدس المحتلة؛ تعد ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال.

وأضافت حركة حماس، أن عملية الطعن رد طبيعي على الانتهاكات والتهديدات المتصاعدة التي يواجهها الأقصى والقدس المحتلة.

وتابعت حماس، ندعو شبابنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى تصعيد عمليات استهداف جنود العدو ومستوطنيه.

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عملية طعن باب العامود القدس حماس الأقصى

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