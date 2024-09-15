تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا

الأهلي، كشف الإعلامي خالد الغندور، حجم إصابة يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، في مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يحيى عطية الله شعر بآلام في السمانة خلال مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني".

وأضاف: "مارسيل كولر فضل استبدال اللاعب لعدم تفاقم الإصابة للحفاظ عليه لمباراة الإياب أمام جورماهيا ومباراة السوبر الإفريقي.

واختتم: "يحيى عطية الله لم يخُض مباريات رسمية منذ وقت طويل وهذا طبيعي وقرار كولر سليم للحفاظ على لاعبه".

مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، فيتو

الأهلي يفوز على جورماهيا الكيني

فاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وعلق حساب فريق جورماهيا الكيني علي حساب التواصل الاجتماعي “ اكس “ علي مواجهة الأهلي بنشر صور لملاكم أثناء تلقيه لكمة وكتبت عليها لم يضربونا كثيرا وننتظر مباراة العودة في مصر.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا المقبل

وينتظر الأهلي مواجهة جورماهيا الكيني في مباراة العودة يوم السبت 21 سبتمبر في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.