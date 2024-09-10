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رياضة

وسام أبو علي يسجل أول أهدافه مع منتخب فلسطين في مرمى الأردن (فيديو)

وسام ابوعلي،فيتو
وسام ابوعلي،فيتو

تصفيات كأس العالم، أحرز وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين والنادي الأهلي، هدف لبلاده في مرمى الأردن في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل وسام أبو علي أول هدف في تاريخ المنتخب الفلسطيني خلال التصفيات النهائية لكأس العالم فى مرمى منتخب الأردن.

وأحرز ووسام أبو علي هدف التعادل لمنتخب فلسطين في مرمى الأردن بالدقيقة 41.

 

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والأردن في تصفيات كأس العالم

وتذاع مباراة فلسطين والأردن على قناة بي إن سبورت 3 مباشرة.

ويحتل منتخب فلسطين حاليا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، فيما يأتي المنتخب الأردني في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- العراق | 3 نقاط

2- الكويت | نقطة واحدة

3- الأردن | نقطة واحدة

4- كوريا الجنوبية | نقطة واحدة

5- فلسطين | نقطة واحدة

6- عمان | بدون نقاط

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