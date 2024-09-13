سرايا القدس تعلن استشهاد 5 من عناصرها أثناء إعدادهم كمائن في طوباس

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن استشهاد 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية أثناء إعدادهم كمائن وعبوات لقوات الاحتلال"" في طوباس.

استشهاد 5 عناصر من سرايا القدس

وقالت سرايا القدس في بيانها:" ننعى شهداء كتيبة طوباس الخمسة من وحدة التصنيع والهندسة، ونؤكد البقاء على درب الجهاد حتى التحرير".

وبالأمس الخميس أعلنت سرايا القدس، في بيان صادر عنها، عن استشهاد 3 من مقاتليها في غارة صهيونية استهدفتهم أثناء تصديهم لاقتحام طولكرم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 34 شهيدا و96 مصابا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,118 ألف شهيد و95,125 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي.